شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر ردا على إشادة منة فضالى: حبيبتى الغالية الأصيلة الجدعة..بموت فيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة منة فضالى، عن فرحتها بأداء النجم أحمد زاهر، فى شخصية "فتحى" التى يقدمها ضمن أحداث مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، التى تنتهي حلقاته اليوم .

ونشرت منة، عبر حسابها على انستجرام، صورة لزاهر من أحداث المسلسل، صحبتها بتعليق: "أخويا وعشرة عمر بجد، فرحانة ليك جدا ربنا عوض صبرك خير، مبروك يا أبو البنات، مبروك يا فتحى.. شابوه".





بينما رد عليها زاهر، من خلال التعليقات، قائلا: "حبيبتى وأختى الغالية الأصيلة الجدعة اللى بميت راجل، تسلميلى يا حبيبتى بموت فيكى".





من ناحية أخرى، شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل البرنس، مراقبة "رضوان" محمد رمضان لـ "فدوى" روجينا أثناء قيادتها للسيارة وذهابها إلى "ياسر" محمد علاء فى العوامة الخاصة به، وظل يراقبهما من خلف إحدى النوافذ، وقام بتصويرهما أثناء حديثهما بأنهما يريدان قتل زوجها وشقيقه بنفس الوقت "فتحى" أحمد زاهر ويتهموا فيها "رضوان"، كما قام "رضوان" بتصويرهم أثناء العلاقة المحرمة بينهما.

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وذهب "رضوان" إلى "رأفت" أحمد فهيم، فى الغرفة الذى يحبسه بداخلها، وطلب منه أن يرسل رسالتين من خطه الخاص وبصوته، وهو ما نفذه بالفعل، وقام بإرسال رسالة صوتية لـ"فدوى" وأخبرها بأن "فتحى" ضحك عليها وخدعها وأوهمها بأنها لا تنجب وهو فى الحقيقة الذى لا ينجب، الأمر الذى أغضبها وصدمها.

وبنفس الوقت أرسل رسالة بصوت "رأفت" أيضا، لـ"فتحى" وأخبره بأن أخيه "ياسر" يخونه مع زوجته "فدوى"، كما أرسل له الفيديو الذى قام بتصويره لهما أثناء العلاقة المحرمة بينهما، حتى يعطيه دليل على كلامه.

وذهبت "فدوى" إلى المنزل، لكى تواجه "فتحى" فى خداعه لها بأنها لا تنجب، وعايرته بعدم إنجابه بالعديد من الكلمات القاسية، وظل صامتا لبضع ثوان، ليواجهها هو بخيانتها مع أخيه "ياسر" الأمر الذى لم تنكره واعترفت له بأنها تحبه وستتزوج منه، ليفيدها بأنه فيه كل العبر السيئة التى يمكن ان يتخيلها خاصة بعد أن قتل زوجة أخيه وابنه، وألقى بابنته فى الشارع، وحبس أخيه أيضا، وأخبرها أيضا بأن فى طفولته قام سرقة صندوق الزكاة من المسجد، وكان "رضوان" يشاهدهما من إحدى العمارات السكنية المقابلة لمنزلهما، ومع محاولة "فتحى" لقتل "فدوى" أمسك "رضوان" بهاتفه المحمول لكى يصور لحظة قتل "فتحى" لزوجته، وانتهى الحلقة لتشويق الجمهور لما سيحدث فى الحلقة المقبلة.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.