"الأعلى للإعلام": الاختيار أعاد البوصلة لوضعها الطبيعى وأظهر الانتماء الحقيقى للوطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن دراما رمضان هذا العام، رغم تنوعها وتناولها لمجموعة كبيرة من الأفكار والموضوعات بل والصراعات، فإن وجود مسلسل الاختيار بما قدمه من بطولات وتضحيات أبناء هذا الوطن بل وبعث روح عجيبة من الإيمان بالوطن والتحدى الذى بث فى نفوس أبنائنا كان بمثابة البحر الذى نزلنا إليه جميعا لنغتسل من الأفكار الهدامة التى انتشرت بشكل كبير فى مجتمعنا بل والتى خلقت نوع من التشويش فى أفكار الكثير من شبابنا.
وأضاف مجدى لاشين فى تصريحات ل"الخليج 365"، أن مسلسل الاختيار ، هذا العمل العظيم أتى لإعادة البوصلة لوضعها الطبيعى ويظهر الانتماء الحقيقى لنا لهذا الوطن، متابعا :" تحية لأبطالنا شهداء هذا الوطن الذين مهدوا الطريق لنا للعيش سالمين فى هذا الوطن وقدموا أرواحهم بكل الرضا بل ومتسابقين، وتحية عظيمة لأهالي الشهداء وأبنائهم فهم الذين تجرعوا المرارة التى لانشعر بها بل نحن مجرد مشاهدين لها".
ووجه مجدى لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشكر لكل القائمين على هذا العمل العظيم، متابعا :" بل وكفانا فخرا أن يكون لدينا عمل دراما بهذه القوة وهذا الأثر الذى أعتقد أنه سيمتد كثيرا كثيرا وما أحوجنا للكثير من هذه الأعمال ".
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