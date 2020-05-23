شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال أبطال وصناع مسلسل "النهاية" بانتهاء التصوير .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صناع عمل مسلسل "النهاية"، بالانتهاء من تصوير المسلسل الذى حقق نجاحا خلال موسم دراما رمضان 2020، وقامت إنجى علاء، الكاتبة ومصممة الأزياء، بنشر صور جديدة مع أبطال وصناع العمل من الاحتفال بنهاية التصوير.





وعلقت انجى، على الصور التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "صناع عمل مسلسل النهاية (مَن وراء الكاميرا)، المخرج ياسر سامى ومدير التصوير حسام حبيب ومهندس الديكور رامى دراج وأستاذ عمرو عبد الجليل"، كما علقت على صورة مع الفنانة ناهد السباعى، قائلة: "مع نودى الجميلة والموهوبة.





كما نشرت انجى، صور لها مع الفنانة الشابة سهر الصايغ، صحبتها بتعليق: "مع الممثلة المحترفة والشخصية الرائعة سهر الصايغ".

Advertisements





من ناحية أخرى، اكتشف الفنان يوسف الشريف سر العصير الذى كان يتناوله باستمرار فى تكتل الواحة، ضمن أحداث المسلسل، حيث أن هذا العصير هدفه السيطرة عليه ونسيان كل ما يعرفه، برغم أن العاملين معه فى الواحة كانوا يؤكدون له أن هذا العصير الذى لونه يميل للأزرق ما هو إلا مشروب طاقة.





مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثه فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.







