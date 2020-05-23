شقيق محمد رمضان يهنئه بعيد ميلاده عبر "انستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان على تهنئته بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، بنشر صور تجمعهما في إطار واحد.

وكتب في تعليقه على الصور "كل سنة وأنت طيب وناجح وسعيد.. الحمد لله يأتي هذا اليوم كالعادة وبفضل الله عزوجل وانت فى عز نجاحك.. ربنا يديمها نعمة.. مبروك البرنس.. مبروك إعلان زين".

"البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، أحمد زاهر، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، محمد علاء، إدوارد.

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