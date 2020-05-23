تراند اليوم : خاتم زواج.. هل تزوجت "سمية الخشاب" للمرة الرابعة؟



أثار ظهور الممثلة المصرية، سمية الخشاب بإطلالة جديدة ظهرت خلالها في يديها خاتم الزواج، تساؤلات حول ما إذا كانت قد تزوجت مجددًا بعد شهور من طلاقها من المطرب أحمد سعد.

وردت الخشاب على سؤال لمتابعيها عبر تطبيق "انستجرام" حول زواجها من جديد، نافية الامر بشكل نهائي واكدت أنها لم تتزوج مرة جديدة والمسألة لا تتعدى كونه خاتم تضعه في أصبعها.

وتزوجت الخشاب ثلاث مرات من قبل. المرة الأولى كانت قبل دخولها عالم الفن عندما كانت تبلغ من العمر 23 عامًا، وانتهى بالانفصال لمعارضة زوجها الأول دخولها عالم الفن.

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وتزوجت للمرة الثانية سرًا واستمر زواجها حتى عام 2014 عندما وقع الانفصال من زوجها السري الذي أوضحت حينها أنه رجل أعمال عربي معروف.

وفي 20 أكتوبر2017، تزوجت للمرة الثالثة من المطرب أحمد سعد الذي انفصلت عنه آواخر مارس 2019 بعد رفعها قضية طلاق، مؤكدة أنّها هي التي أخذت القرار منذ 6 أشهر.