رامي المتولي للوفد: رمضان 2020 أفضل من العام الماضي

كشف الناقد الفني رامي المتولي عن رأيه في موسم رمضان 2020 وصرح بأنه يعتبر هذا المارثون الرمضاني أفضل من العام الماضي.

وأعرب المتولي لبوابة الوفد عن رأيه في مسلسلات هذا العام وقال إن هذا العام كشفت الحلقات الأولى للمسلسلات عن تطور للأفضل، على مستوى التنوع من ناحية وعلى مستوى الجودة من ناحية أخرى، كما تفوقت العديد من المسلسلات فى عناصر فنية كالديكور والتمثيل واختيار ابطال المسلسلات والموسيقى التصويرية والمونتاج وغيرها، وحمل الكثير

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من الأعمال العديد من المفاجأت بعضها سار والبعض مخيب للآمال.

وعلى الرغم من انتشار التوقعات السلبية قبل رمضان لمسلسلات مثل "لما كنا صغيرين" و"اتنين فى صندوق" و"ونحب تانى ليه" كلها جاءت عكسية وكشفت عن مسلسلات جيدة استحقت المتابعة وتألق نجومها، خلافًا لمسلسل "النهاية" الذى رفع التريلر الخاص به سقف التوقعات وجاء عرضه مخيبًا للآمال بسبب ضعفه فى العناصر الفنية،

السيناريو الخاص به ضعيف ملئ بالثغرات الدرامية كما هو متوقع من كاتبه عمرو سمير عاطف وصاحب فكرته وبطله يوسف الشريف، وكذلك الحال مع عنصر الديكور الذى ظهر بدائى لا يتناسب مع مسلسل ينتمى لنوعية الخيال العلمى على العكس من مسلسل "الفتوة" حيث يمكن الجزم انه الأفضل فى هذا العنصر خلال موسم 2020، كما تسبب ضعف المسلسلات الكوميدية الصريحة "رجالة البيت" و"عمر ودياب" إلى اعتبار مسلسلات لا تنتمى لنفس النوعية مثل "بـ 100 وش" و"ونحب تانى ليه" كمسلسلات كوميدية لأنها تتضمن مواقف طريفة على الرغم من أن نوعها الأساسى هو الجريمة والرومانسية.