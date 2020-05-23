وفاء الكيلاني تحتفل بعيد ميلاد إبنتها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية المصرية ​وفاء الكيلاني​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أجواء إحتفالها بعيد ميلاد إبنتها جودي، إذ نشرت عبر خاصية القصص المصورة عدداً من الصور، ظهرت في إحداها برفقة إبنتها وإبنها ريان وهم يقفون أمام قالب الحلوى.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت، إذ أشاروا إلى الشبه الواضح بينها وبين إبنتها.

يذكر أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما جودي وريان، ثم تزوجت من الممثل السوري تيم حسن في أيار/مايو 2017، ولم تنجب منه بعد.

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