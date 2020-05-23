مايا دياب تعايد شقيقتها بكلمات مؤثرة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ شقيقتها غرايس لمناسبة عيد ميلادها بكلمات مؤثرة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما وعلّقت عليها بالقول:"اليوم مش بس عيدك، متل هاليوم صار عندي أخت ورفيقة وسند وتغيرت كل حياتي بوجودك.. قد ما احكي عنك قليل اسمحيلي اشكرك ع كل لحظة كنتي فيها حدي ودعمتيني وما تركتيني بشكر الله ع نعمة وجودك بحياتي وبتنمنالك الصحة وتحققي كل شي بتتمني عقبال المية لأختي وحبيبة قلبي غرايس".

ومن ناحية أخرى، وبينما ينتظر محبو دياب حفلها الثالث المباشر على يوتيوب بمناسبة عيد الفطر، وفي ظل غياب الحفلات العادية في هذه الفترة ، فبعد النجاح الكبير الذي حققته بالبث المباشر الأول والثاني والابتكار بالأفكار الذتي أطلت بها من خلال تقنية 360 لأول مرة بالمنطقة ، علم موقع "الفن أنها قررت اطلاق الحفل يوم السبت المقبل في 30 من الشهر الحالي.

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