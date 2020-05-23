تسريب أغنية لـ دريك يهين فيها كايلي جينر وهكذا علّق-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تمّ تسريب أغنية لمغني الراب الكندي دريك، يشير فيها إلى نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ بأنها "قطعة جانبية"أي العشيقة باللغة العامية، وتستخدم عادة لوصف شخص لديه علاقة غرامية بجانب علاقة أخرى.

وبعد الجدل الذي أثارته هذه الأغنية، قدم دريك إعتذاره عن هذا الأمر، إذ كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"لم يكن من المفترض مشاركة الأغنية التي نُشرت الليلة الماضية بصفحة Night Owl Sound، فقد تم تسريبها، منذ 3 سنوات وتم التخلص منها بعد فترة وجيزة".

وأضاف:"آخر شيء كنت أريد رؤيته، هو أن أستيقظ على وقع وجود قصة يحكيها لي أي من أصدقائي، أو أن يشعروا بعدم الاحترام، لذا كان علي تقديم هذا الاعتذار فقط لأبدأ يومي مجدداً".

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