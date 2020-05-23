شاهدوا أكثر مشاهد هند صبري جرأة في مسيرتها.. خلعت ملابسها أمام بطل الفيلم ! بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - مسيرة حافلة بالأعمال الناجحة والمهمة تتميّز بها الحياة الفنية للممثلة التونسية هند صبري من خلال عدد كبير من الأفلام المسلسلات والبرامج.
ولطالما عبّرت صبري عن تحررها، وجرأتها في تقديم المشاهد كيفما يتطلب الدور، وهذا ما كان واضحاً في المشهد الذي قدمته ضمن فيلم "لعبة الحب".
وتظهر صبري في الفيديو الذي أعاد تداوله رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي أمام الممثل المصري خالد أبو النجا وهي تخلع ملابسها بالكامل مع الإشارة إلى عدم وضوح أي أجزاء من جسدها للكاميرا.
وكانت كشفت مؤخراً صبري عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل مشيرةً إلى رغبتها في الراحة من المجهود الذي بذلته في تصوير مسلسل "حلاوة الدنيا" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.
وأشارت صبري إلى أنها تفضل عدم التواجد نظراً لرغبتها في التفرغ لأسرتها، لكونها تريد التوازن بين حياتها الفنية وحياتها الأسرية، مؤكدة فخرها وسعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "حلاوة الدنيا".
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