ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام تركية ان النجمة التركية ​نسليهان أتاغول​ بدأت تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسلها "​ابنة السفير​".

واضافت مصادر ان نسليهان تركت منزلها للإلتحاق بالتصوير رغم طلب زوجها الممثل التركي ​قادير أوغلو​ منها البقاء في المنزل، كما انه ضغط على شركة الإنتاج لتأجيل التصوير، الا انه لم يحصل على نتيجة ترضيه، فهناك عقد مبرم بين نسليهان والشركة تجبرها على بدء التصوير.

يشار إلى ان المسلسل من بطولة النجوم الاتراك نسليهان أتاغول و​أنجين أكيوريك​ وأوراز كاجيلار أوغلو، وكانت آخر حلقات المسلسل عُرضت في الـ 30 من مارس/آذار الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نسليهان أتاغول تترك منزلها رغم معارضة زوجها قادير أوغلو..والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.