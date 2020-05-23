وفاء الكيلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في ظهور نادر لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني بعيد ميلاد ابنتها “جودي”، الجمعة 22 مايو، في حفل صغير اقتصر على الأسرة فقط.

الإعلامية المصرية شاركت متابعيها بصورة من الاحتفال، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، ظهرت فيه تتوسط ابنيها “جودي وريان”، في ظهور نادر لهما، وكان أمامهم قالب تورتة مميز حمل مجسم لكمامة.

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وكانت الإعلامية المصرية وفاء اكيلاني قد فاجأت جمهورها عام 2018 بنشرها أول صورة تجمعها بابنها “ريان” وابنتها “جودي” من زيجتها الأولى.

الإعلامية المصرية نشرت الصورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: ” بـِسم الـلَّـه مــاشــاء الــلَّــه عليكم ياولادي.. ربنا يحميكم ويحفظكم من كل سوء ومكروه يا أحلى حاجة في دنيتي ويارب يخليلكم ولادكم”.

ومن جانبه علق زوجها الفنان السوري تيم حسن، على صورتها مع أولادها، بقوله: “ما شاء الله.. الله يحفظهم ويخليلك ياهم حبايبي”.

يُذكر أن وفاء الكيلاني احتفلت بعقد قرانها على تيم حسن مايو 2017، وهو الزوج الثاني في حياة الإعلامية المصرية بعد زوجها السابق طوني مخايل، الذي انفصلت عنه عام 2016، وقد انجبت منه طفلين هما «جودي، وريان»، في الوقت الذي سبق لتيم وتزوج من الفنانة السورية ديمة بياعة التي انفصل عنها عام 2012 بعد زواج استمر 10 سنوات، وقد اثمر زواجهما عن طفلين هما “فهد وورد”.