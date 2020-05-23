صابر الرباعي يرزق بمولودة من زوجته الجديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رزق الفنان التونسي صابر الرباعي بمولودة جديدة من زوجته السيدة “إخلاص”، يوم الجمعة 22 مايو.

الفنان التونسي أطلق على مولودته الجديدة اسم غريب، حيث أسماها “شابة”، وهي الابنة الخامسة لصابر، والثالثة له من زوجته الحالية.

يذكر أن الفنان التونسي صابر الرباعي لديه ابنين من زوجته السابقة، وهما “إسلام وصفاء”، ولديه ثلاثة أبناء من زوجته الحالية وهم: “أمير، وجود هادي، وشابة”.

Advertisements

وكان الفنان التونسى صابر الرباعي قد عبر مؤخرا عن سعادته بالمشاركة في أوبريت «أنت أقوى» مع كبار نجوم الوطن العربى، وبنجاح الأوبريت وصعوده كترند في عدد من الدول العربية.

صابر الرباعى قال، في مداخلة تليفونية ببرنامج «عيشها بانرجى» على إذاعة «إنرجى»، إنه سعيد بتلك التجربة ويوجه التحية لكل طاقم العمل الذي استطاع توصيل رسالة الأمل، خاصة أن جميع أرباح العمل ستذهب لصالح أهالى ضحايا مرض كورونا ولصالح المعدات الطبية.

وتابع المطرب التونسي: “العمل بالأوبريت لم يكن سهلا، نظرا لتواجد كل منا في بلد لكن مع مخرج عبقرى زى طارق العريان استطعنا تقديم عمل إنسانى جميل، وأضاف «صحيح الظروف بعدتنا جسديا لكن الأوبريت قربنا بالإحساس”.

وعن الوقت وكيف يقضيه في ظل الحظر المنزلd، قال إنه في مرحلة التجهيزات الأخيرة لإطلاق أغنية مهداة للأطقم الطبية في تونس تقديرا لمجهودهم، وأضاف أنه شأنه شأن الجميع يمضd الوقت في المطبخ، وأنه حضر في أحد المرات «كيكة» وبعض الحلويات التونسية، وأنه يبدأ يومه في مساعدة أبنائه على المذاكرة.