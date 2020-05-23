محمد منير يخضع لعملية جراحية دقيقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان المصري محمد منير لجراحة دقيقة في العظام، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وكان من المقرر أن يجري منير هذه الجراحة في ألمانيا، لكنه تواصل مع الأطباء وقرروا إجراءها في المستشفي الطبي العالمي.

منير وجه رسالة شكر للفريق الطبي الذي أجرى له الجراحة، اللواء الجراح العالمي رؤوف العباسي، واللواء طبيب هاني نجيب الذي أشرف على فريق التخدير، ولكل الأطباء وطاقم التمريض عما بذلوه من جهد كبير، ليستعيد كامل لياقته.

Advertisements

الفنان المصري أكد أنه متواجد حاليا في منزله ويخضع لجلسات علاج طبيعي، تحت إشراف الطبيبة الألمانية جينفر رايمان، وشدد على أنه من طلب عدم نشر أي أخبار أثناء وجوده بالمستشفى حتى لا يُرهق الأصدقاء والمحبين بزيارته، خاصة وسط المطالبة بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا.

ومن ناحية أخرى، كشف محمد منير أنه سيحي حفل أونلاين يوم الجمعة المقبلة 29 مايو، حيث قال: “وعدتكم بحفلة رائعة، واليوم أقول لكل جمهوري انتظروني يوم الجمعة المقبلة ٢٩ مايو معايدة لكل جمهوري، يتم بثها مباشر من منزلي.. وكل عام ومصرنا محروسة وشعبنا وشعوب العالم في سلام وأمان”.

يذكر أن الفنان محمد منير كان قد شارك مؤخرًا في الأوبريت الغنائي “أنت أقوى”، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وشاركه الغناء عدد من الفنانين من بينهم سميرة سعيد، صابر الرباعي، كارول سماحة، وائل جسار، تامر حسني، والأوبريت من إخراج طارق العريان.