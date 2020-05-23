ليلى أحمد زاهر: والدي لا يشبه فتحي أبدا.. وياسر جلال وراء عودتي للفن

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية الشابة ليلى أحمد زاهر، عن النجم الذي رشحها للمشاركة في مسلسل "الفتوة" الذي نافس في موسم دراما رمضان الجاري.

وقالت ليلى في فيديو خصت به موقع "فوشيا": "اللي رشحني للدور الفنان ياسر جلال، وردود فعل الجمهور مكنتش متوقعاها، لغايت دلوقتي مشوفتش ولا رد فعل وحش".

وأضافت: "سبب غيابي في السنوات الأخيرة، إن بابا (أحمد زاهر) كان عايزني أفصل ما بين وأنا صغيرة ولما كبرت، لإنه كان شايف إن دي حاجة لازم تحصل، علشان وجهي ميتحرقش عند الجمهور".

وتابعت: "ياسر جلال هو اللي أقنع بابا إني أرجع أمثل وهو مكنش موافق خالص، وبابا قرأ الدور واقتنع بالشخصية اللي هلعبها".

وعن النصائح التي وجهها لها ياسر جلال ووالدها، قالت: "أنكل ياسر أقنعني بحاجات كتير في التمثيل ونصائح ليا تنفعني في حياتي الجاية، وبابا نصحني بالالتزام وحاجات كتير".

وبسؤالها عن رد فعلها على دور والدها في مسلسل "البرنس" حيث يجسد شخصية "فتحي" التي لاقت ردود فعل واسعة، قالت: "أنا كرهت فتحي أوي، مكنتش متخيلة إن بابا يعمل الدور كده، فخورة بيه جدًا ومش مصدقة نفسي، نجاح كبير أوي ومبسوطة وبتعمل منه علطول وهو كده كده ممثلي المفضل".

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وأردفت: "كلنا إضايقنا لما ترك البنت الصغيرة في الشارع، في المشهد الشهير، وكنت بعيط أنا وملك أختي ومامي، وهو كمان كان بيعيط وهو بيتفرج على المشهد جامد جدًا".

وواصلت: "أحمد زاهر بيحب بناته جدًا وبيخاف علينا جدًا، عكس شخصية فتحي اللي في مسلسل البرنس تمامًا، وهو تقمص شخصية فتحي في البيت أحيانًا، بس لما انتهى التصوير الموضوع هدي شوية".

واختتمت: "لغاية دلوقتي لسة باخد عيدية من بابا، وهقضي عيد الفطر في البيت بسبب فيروس كورونا".

وكانت ليلى كشفت عن المعاناة التي واجهتها هي وأسرتها بسبب دور والدها في البرنس، قائلة في تصريحات تلفزيونية: "الناس مبهدلانا في الشارع وفي كل مكان حتى الصيدلية بجيب علاج الدكتور قالي أبوكي منه لله أخد ورث رضوان، أنا بقيت بخاف أنزل الشارع بسبب أداء بابا القوي الناس كلها كرهت فتحي البرنس".

وتابعت: "بابا ممثل قوي وفنان حقيقي وبتمنى له دايما التقدم والنجاح"، موجهة رسالة لعائلة رضوان البرنس قائلة "اتقوا الله أبكيتم الشعب المصري جميعا وكفاكم كراهية".