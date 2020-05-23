هدى صلاح تدافع عن "أم هارون": واقعي ولا يوجد أي تطبيع.. فيديو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافعت الفنانة التونسية هدى صلاح عن مسلسل "أم هارون، مشيرة إلى أن هذا المسلسل من الأعمال القليلة التي تابعتها هذا الشهر، وأنها لم تر أي تطبيع مع إسرائيل، فضلا عن أن الإخراج أكثر من رائع.

وقالت هدى في تصريحات تلفزيونية: "تابعت المسلسل حتى الحلقة 18 وشعرت أن آداء الفنانين جيد للغاية والإخراج على مستوى عال.. ولدينا في تونس يهود يعيشون في جربا التونسية ويتحدثون اللغة التونسية ولكنهم يؤمنون بالديانة اليهودية ولم أر أي تطبيع مع إسرائيل في العمل بالعكس العمل واقعي وممتاز ورائع جدا".

وأضافت إنها ليست حزينة على عدم مشاركتها في تصوير أي عمل بسبب أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أنها كانت ستبدأ في تصوير أحد الأعمال لولا حدوث أزمة فيروس كورونا، لذلك اتخذ كل من المخرج والمنتج قرارهما بإيقاف التصوير.

واستطردت حديثها: "لم يكن من الطبيعي أن أبدأ التصوير وأجيب المرض لي ولأسرتي لذلك توقفت عن العمل بسبب تلك الأزمة ولست حزينة على ذلك".

وأكدت أن رمضان بالنسبة لها شهر مقدس، مضيفة أنها تسعى دائما لاستثمار الوقت في ذلك الشهر الكريم من خلال ممارسة الشعائر والعبادات وقراءة القرآن الكريم، منوهة أنها تابعت عدد قليل من الأعمال مثل"ونحب تاني ليه" للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز ومسلسل"أم هارون"، مردفة: "رغم جلوسي في المنزل إلا أنني كنت منشغلة كثيرا وكان لدى اهتمام بقراءة بعض الكتب وترتيب المنزل واستغلال أزمة كورونا لزراعة كل أنواع الخضروات".

وسبق أن أعربت الفنانة التونسية، هدى صلاح، عن استيائها من الضجّة، التي حدثتْ حول قيامها بتقبيل الإعلاميّ الكويتيّ، صالح الراشد في عيد ميلاده.

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وقالت هدى في تصريحات تلفزيونية: "من يسمع كلمة قبلة سيفكر في شيء آخر، من يقول هذا المصطلح يتعمد أن يهول الأمور".

وأضافت: "عندما سلمت على صالح كنا في عيد ميلاده، وهو قام بتصويري على سناب شات الخاص به، لماذا هذه الضجة إذا؟".

ودافعتْ الفنانة التونسية عن نفسها، ضدّ اتّهام البعض لها، بالجرأة في ملابسها، قائلة: "أنا تونسية أعيش في دبي مع أهلي، وإذا تمت المقارنة بين صوري على إنستغرام وصور بعض الفنانات الخليجيات.. ستجدون أن هناك فنانات خليجيات ملابسهن أجرأ مني بكثير".

وتابعتْ: "أنا بطبيعتي إنسانة أحب الخصوصية في حياتي الشخصية.. فإذا تزوجت ممكن ما أجعل زوجي يظهر، أخاف عليه من الحسد".