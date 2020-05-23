"ونحب تاني ليه" يصدم الجمهور في حلقته الـ29.. والمؤلف: محدش يزعل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل "ونحب تاني ليه" مجموعة من الأحداث المفاجئة التي لم يتوقعها الجمهور، حتى تصدر اسم العمل محرك البحث "غوغل"، كما تفاعل الكثير من المتابعين مع الأحداث عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

الحلقة بدأت باتفاق بين الزوجة الثانية لوالد كريم فهمي، وإيهاب فهمي على أن تقوم باستنزاف زوجها ماليًا، كما طلبت تارا عماد "يسرا" من صبا الرفاعي "داليدا" مساعدتها للرجوع لكريم فهمي "مراد" مرة أخرى، باعتبارها الأقرب إليه وتستطيع إقناعه، ووافقت "داليدا" على ذلك مقابل 10 آلاف دولار.

وذهبت "داليدا" لـ"مراد" وأخبرته بالاتفاق وطلب منها أن تعيد إليها المال مرة أخرى، وعلى الجانب الآخر، تستمر محاولات سوسن بدر "عائشة"، لإقناع ياسمين عبد العزيز "غالية" بالرجوع لشريف منير "عبد الله" وأكدت لها أنها لن تتزوج "مراد" مهما حدث.

وهنا تكمن المفاجأة، حيث وافقت "غالية" على العودة لطليقها "عبد الله" الذي يأتي لعقد قرانه عليها من جديد، وتظهر ياسمين عبد العزيز في المشهد وهي حزينة للغاية، ثم يدخل "مراد" عليهما وتنتهي الحلقة على هذا المشهد.

وتفاعل المتابعون مع أحداث الحلقة الـ 29 وانهالت التعليقات الغاضبة من فكرة عودة "غالية" إلى "عبد الله"، بعدما تغير وأصبح شخصية جيدة عقب الحادث الذي تعرض له.

ورفضت متابعة، عودة "غالية" لطليقها، بتغريدة قالت فيها: "أوباااااااا مراد راح لغالية وهي بترجع لعبدالله لاااااااا يا غاليه مترجعيش تاني لعبد الله"، فيما قال آخر: "كان عندي أمل مراد وغالية يتجوزوا آخر حلقة بس المؤلف لمّح إنه النهاية مش سعيدة".

وعلق آخرون: "غالية احتمال هتتجوز عبد الله فعلا بس هتندم وممكن نشوف حياتها، بعد الجواز من حد هي مش طايقاه غير ده كده يبقى مسلسل عك العك لأن شبه مستحيل إن غالية ترجع تحب وتتعامل مع عبد الله تاني زي الأول"، و"يعني ما بيكفي في الواقع الأم تضحي بسعادتها علمود أولادها..!! والرجل مهما غلط بس بالنهاية يطلع هو الكسبان، حتى بالمسلسلات تتطبقوها، وعبد الله شخص أناني لإن هو شايف الحزن في غالية بس هو ما يهموا غير يرضي ويسعد نفسه، أتمنى ما نشوف هالنهاية".

ومن جانبه، تفاعل مؤلف المسلسل، عمرو محمود ياسين، مع تعليقات المتابعين، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "بكرة إن شاء الله آخر حلقة من ونحب تاني ليه، أنا سعدت جدًا بالحالة الجميلة اللي عشتها معاكم خلال فترة عرض المسلسل.. وفرحت أكتر بحالة النقاش والجدال حوالين فكرة هي غالية المفروض تعمل إيه.. عبد الله ولا مراد.. واتبسطت إن قدرت أحقق حالة تشويق في مسلسل رومانسي اجتماعي".

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وأضاف: "يمكن في مسلسلات ساسبنس معروف نهايتها من أول أسبوع، اتبسطت إني قدرت أطرح عليكم تساؤلات حول وضع المرأة المطلقة في مجتمعنا.. وإيه اللي لازم تعمله وإزاي يفترض أن ينظر لها المجتمع، اتبسطت إني شاورت ع فكرة الحب وأهميته في حياتنا سواء مع شخص جديد أو من خلال فتح صفحة جديدة والتسامح مع شخص أخطأ في حقنا.. إفشاء الحب عموما بين الأخوات.. بين الأصدقاء.. التسامح مع الآخر.. إعادة النظر في أفكارنا.. وفي تابوهاتنا".

وواصل: "المهم، أيا كانت النهاية بكرة أتمنى محدش يزعل منها وتقبلوها زي ما هي.. لإن هتبقى دي رؤيتي أنا وفريق عمل المسلسل كله.. ونلتقي بكرة بعد نهاية الحلقة اللي هتشهد أحداث كتيرررررر، شكرًا لحسن متابعتكم وكل سنة وإنتوا طيبين".

يذكر أن مسلسل "ونحب تاني ليه" تدور قصته حول "غالية" التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبد الله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل "مراد" صدفة ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.