شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يداعب متابعيه:حد يشترى شاشة استخدام نص شوط..بعد خسارته فى البلاي ستيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى دعابة كوميدية، اضطر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الأسبانى، لكسرالتلفاز الذى كان يعرض المباراة الخيرية فى لعبة "البلاى ستيشن" مع صديقه سعود آل سويلم رئيس نادى النصر السابق، وذلك بعدما تلقى تركى هدفين فى دقائق معدودة، حيث دعاب تركى متابعينه عندما كتب تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن هناك حالة شغب شهدتها المباراة، وأن هناك تليفزيون استخدام نص شوط، لاسيما بعد كسر الشاشة أثناء خسارته.

وقام آل الشيخ برمي قبضة "البلاي ستيشين" التي كان يلعب بها نحو شاشة التلفاز لحظة استقبال شباكه للهدف الثاني، مما أدى إلى تحطيم التلفاز وإيقاف المباراة وسط ضحكات آل سويلم، وأرجع آل الشيخ تلقيه لهدفين لعطل في القبضة التي يلعب بها

وكان هناك تحدى فى مباراة خيرية عن لعبة البلاى ستيشن ، حيث جمع تركى آل الشيخ 6 ملايين ريال لصالح إحدى المراكز الخيرية لمواجهة فيروس كورونا.

وقد أعلن عدد من نجوم كرة القدم العالميين، دعمهم للمستشار تركى آل الشيخ ومالك نادى ألميريا الإسباني، فى مباراة تحدى البلاي ستيشن، وقدموا عددا من مقاطع الفيديوهات لدعم وتشجيع تركى، وأبرزهم ميسى، وروبرتو كارلوس، وعدد من نجوم العالميين

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كما ساند نجوم الفن عبر موقع التواصل الأجتماعى "تويتر"، المستشار تركى آل الشيخ بين فريقي ألميريا وفريق النصر، حيث قدم النجوم محمد هنيدى الدعم والتشجيع للمستشار قائلاً: محتاج مدرب يا أبو ناصر ، أنا حاضر، كما دعم النجم عمرو دياب المستشار تركى آل الشيخ قائلاً: ماتش جامد شد حيلك ودايماً سباق بالخير، كما شجع النجم محمد حماقى ، تركى آل الشيخ قائلاً عبر صفحته فى تويتر : دايماً سباق بالخير يا أبو ناصر، أما بالنسبة للمبارة أنت لعيب كبير وأنا شوفت بنفسى، وبشجع ألميريا.



