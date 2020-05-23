شكرا لقرائتكم خبر عن أساى موراليس يلعب دور الشرير بدلا من نيكولاس هولت فى Mission: Impossible 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت Paramount Pictures، أن اساى موراليس سيلعب دور الشرير بدلا من نيكولاس هولت فى فيلم Mission: Impossible 7، وذلك بسبب التزام هولت بتصوير مسلسل، والذى كان ملتزم به على أساس أن الجزء الجديد من فيلم المهمة المستحيلة كان سينتهى قبل فترة لكن تأجيل تصويره بسبب تفشى فيروس كورونا سيضع هولت فى مأذق بسبب جدولة التصوير ورغم أنه لم يتضح متي سيتم إعادة التصوير إلا أن هولت فضل إلتزامه بالمسلسل.

وكانت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "باراماونت بيكتشرز" أعلنت إرجاء تصوير النسخة السابعة من فيلم "مهمة مستحيلة" بطولة توم كروز في إيطاليا بسبب فيروس "كورونا".

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وأوضحت الشركة أنه كان من المقرر تصوير مشاهد للفيلم في مدينة البندقية الإيطالية، ولمدة 3 أسابيع، إلا أنه بعد تفشي الفيروس في إيطاليا، قررت الشركة إرجاء التصوير حرصا منها على سلامة فريق العمل، واحتراما لقرارات الحكومة الإيطالية بمنع التجمعات العامة في مسعى للسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد.

من جانب آخر يتعاون النجم الأمريكى "توم كروز" مع وكالة الفضاء الأمريكية NASA لتصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي، وذلك وفقًا لمدير وكالة ناسا جيم بريدنستين، وبالرغم من أن تفاصيل المشروع غير واضحة بعد، لكن بريدنستين يقول إن الفيلم سيجري على متن محطة الفضاء الدولية.