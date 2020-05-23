ميرنا وليد - بيروت - تعود المخرجة ​رشا شربتجي​ إلى الدراما السورية بعد غياب ثلاثة أعوام، وتحديداً منذ إنجازها مسلسل "شوق" موسم 2017، هكذا فإنها تتحضر لخوض ثاني تجاربها في البيئة الشامية بعد "​أسعد الوراق​" موسم 2010، لتكون حاضرة خلال الموسم الدرامي المقبل.

وتجمع شربتجي في عملها الجديد "​حارة القبة​" الذي كتبه ​أسامة كوكش​ نخبة من نجوم الدراما السورية، منهم ​عباس النوري​ و​سلافة معمار​ و​فادي صبيح​ و​خالد القيش​، بينما تجري المفاوضات مع نجوم آخرين.

هذا العمل الشامي سيجمع رشا شربتجي بالنجم عباس النوري للمرة الأولى، بينما سبق للبقية وأن وقفوا أمام عدستها في أعمال سابقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "حارة القبة" تعيد رشا شربتجي إلى الدراما السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.