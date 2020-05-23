خاص- بعد رحيل الزميل غسان خوري.. "الفن" يكشف كلمات الأغنية التي كتبها له الشاعر عبود حميّد

ميرنا وليد - بيروت - في معلومات خاصة لموقع "الفن"، علمنا أن الشاعر عبود حميّد كتب أغنية خاصة للزميل الراحل ​غسان خوري​، الذي توفي الشهر الماضي بعد صراع مع مرض السرطان.

حميّد الذي كانت تربطته صداقة قوية بخوري، كتب هذه الأغنية عربون وفاء للزميل الراحل.

وبحسب ما علمنا، فإن الأغنية تحمل عنوان "الغصة"، لحن وغناء الفنانة ​حنان سعد​، ويقول مطلعها :

"شو قاسية الدني عليي

دبحتني موتة خيي

ضيعان الحنيّة تموت

حطولي جسمو بتابوت

يا ريتو قلبي منحوت

وريتن عميوا عينيّ

آخ آخ يا بيي".

إشارة إلى أن الزميل الراحل غسان خوري عمل مخرجاً ومعد برامج لسنوات طويلة في إذاعة "صوت الحرية"، وأخرج الكثير من البرامج الإذاعية، من بينها برامج مدير التحرير جوزيف بو جابر، إلى أن أصبح خوري يقدم برنامجه الصباحي "لاقوني عالصبحية"، والذي لاقى نسبة إستماع جيدة.