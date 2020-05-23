صابر الرباعي يرزق بمولودة جديدة..وهذا إسمها

ميرنا وليد - بيروت - رزق الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ يوم أمس الجمعة بمولودة جديدة من زوجته "إخلاص" وقد أطلقا عليها اسم "شابة"، وهو المولود الثالث له من زوجته الحالية إخلاص بعد "أمير" و"جود هادي"، وتعتبر الابنة الخامسة للفنان التونسي لأنه لديه طفلين من زواجه السابق وهما "إسلام وصفاء".

يذكر أن صابر الرباعي شارك مؤخرا في أوبريت "أنت أقوى" وشارك به النجوم محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة وسميرة سعيد، ووائل جسار، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع الموسيقى نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.



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