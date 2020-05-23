كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر آسر ياسين ياسين يحصد نسبة تصويت مرتفعة في استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم السبت 23 مايو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفنان آسر ياسين، على نسبة تصويت عالية في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل كوميدي، اليوم السبت الموافق 23 مايو.

فحصد آسر على 7105صوت بنسبة 17%، ومن المقرر اعلان النتيجة النهائية للاستفتاء بعد انتهاء شهر رمضان.

وأشاد جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشخصية "سكر" التي قامت بأدائها في مسلسل "100 وش"، أبدوا أيضًا على إعجابهم الشديد بالمسلسل وجميع الأبطال المشاركين فيه.

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أبطال مسلسل 100 وش رمضان 2020

ويقوم ببطولة مسلسل "بـ100 وش"، النجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين، ولاقى الجمهور ردود فعل واسعة بسبب الكوميديا والتلقائية بين الثنائي، حيث تجسد نيللي كريم شخصية مختلفة عن المسلسلات الماضية.

قصة مسلسل ب 100 وش رمضان 2020

وتجسد نيللي كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمي، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.