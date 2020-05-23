كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر نسبة تصويت مرتفعة لتيام مصطفى قمر في استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم السبت 23 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفنان الشاب تيام مصطفى قمر، على نسبة تصويت عالية اليوم السبت 23 مايو 2020، كأفضل ممثل دور مساعد في استفتاء "الخليج 365 الفني"، حيث حصل على عدد أصوات 2351 صوت، 4.82% وذلك خلال الأسبوع الأول من التصويت.

ويشارك تيام قمر في مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا ويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة السادسة والنصف.

وشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" كل من يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، تيام قمر عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.