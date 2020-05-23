كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر هبة مجدي لا تزال تتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثلة دور ثاني اليوم السبت 23 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الفنانة هبة مجدي، استفتاء "الخليج 365 الفني" وحصدت على أعلى نسبة تصويت كأفضل ممثلة دور ثاني اليوم السبت الموافق 23 مايو.

وحصدت هبة مجدي على 9،897 صوت بنسبة 19،1% بفارق 5،884 صوت بينها وبين المصدر في المركز الثاني، ومن المقرر اعلان النتيجة النهائية للاستفتاء بعد انتهاء شهر رمضان.

وتشارك الفنانة هبة مجدي، في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "فرصة تانية"، ويعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

