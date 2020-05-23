محمد سامي يتصدر استفتاء" الخليج 365 الفني" كأفضل مؤلف ومخرج اليوم السبت 23 مايو

ومن المقرر اعلان النتيجة النهائية للاستفتاء بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.

وحصد محمد سامي على18،730 صوت ما يعدل 63،21 % بفارق 13،726 صوت على المتصدر في المركز الثاني كأفضل مؤلف.

وحصد محمد سامي على 22،727 صوت ما يعدل 57،03% بفارق 17،736 صوت على المتصدر في المركز الثاني كأفضل مخرج.

يُشار أن مسلسل "البرنس" حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقات المسلسل خلال شهر رمضان، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.

