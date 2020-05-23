كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسن الرداد يكشف عن سبب فقدانه الذاكرة في مسلسل "شاهد عيان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت قناة النهار أمس، حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" للفنان حسن الرداد الذي يخوض به الماراثون الرمضاني الحالي 2020، بجانب العديد من الأعمال الفنية التي تحاول في حجز مكان في قلب المتفرج.

وشهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل "شاهد عيان" استمرار "عمر شكري" حسن الرداد، في سرد ما حدث له طوال هذه المدة لوالده ووالدته وقال لهم بأن أثناء هروبه من السجن، كان يراقبه رجال أبو حماد، وأثناء المطاردة بينهم تعرض "عمر شكري" لحادثة سيارة وجرح في الرأس كبير وعندما أفاق وجد "أبو حماد" في وجهه فا قال بأنه لم يتذكر شئ وذالك بـ تعليمات من الطبيب المعالج له في منزل أبو حماد الذي قال له أفضل شئ لك أنك ام تتكام وتدعى أنك فاقد الذاكرة.

وأضاف "عمر شكري" أن "أبو حماد" قام باختباره اختبار صعب وهدده بالقتل اذا لم يتحدث ويقول الحقيقة، ولاكن ظل على موقفه وتأكدت أبو حماد من فقده للذاكرة، واطلق عليه "أبو حماد" اسم عبدالرحمن وقال له بانه متزوج من فتاة وأن مجموعة من الرجال قاموا بـ قتل زوجته وأبنه وانه يساعده على الانتقام، وبدأ في تدريبه لاعادة قوته البدنية وأول عملة كانت قتل "عادل الوايلي" الذي اتفق معهم من جانب الشرطة المصريه لـ الايقاع بـ وهيب العزازي وأبو حماد وكبار أفراد المافيا.

ويجسد من خلاله حسن الرداد شخصية ضابط يدخل فى مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويحمل العمل عددا من المفاجآت، ويشارك فى بطولته كل من: وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن رومانسى.

وكانت آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، وشارك به خلال السباق الرمضاني الماضى، وشاركه في البطولة النسائية ناهد السباعي وهيدي كرم، حيث جسّد خلاله دور رجل زير نساء، ويقع في الكثير من المشكلات بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى الرقم 18.

