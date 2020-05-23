يوميات الحظر في بوليوود.. صورة للنجم رانفير سينغ.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

سواء كان الوقت حظراً وعزلاً بسبب فيروس كورونا أم لا ، فإن النجم الهندي المعروف رانفير سينغ لا يفشل أبدأ في جذب انتباه جمهوره من وقت لآخر عبر ما يشاركه على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

شارك نجم “باجيرو ماستاني” صورته الجديدة بالفوتوشوب على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر فيها بعد معالجتها وكأنه الرسام الهولندي المؤثر فنسنت فان جوخ.

Advertisements

وقال معلقاً على الصورة: “مع تقدمنا ​​في الحياة ، تزداد صعوبة الأمر ، ولكن في مواجهة الصعوبات تتطور قوتنا القلبية القصوى. - فنسنت فان جوخ”. قبل أيام قليلة ، نشر صورة قديمة له، وهو يقوم فيها بتقليد المصارع هالك هوجان.

على صعيد العمل ، كان من المقرر إصدار فيلم رانفير الجديد “83” في 10 أبريل ، ولكن تعذر ذلك بسبب حالة الحظر المفروض على جميع أنحاء الهند بسبب مكافحة جائحة مرض كورونا.

كانت هناك شائعات عن إطلاق الفيلم في على إحدى المنصات الرقمية، فيما قالت أحد مسؤولي شركة إنتاج الفيلم Reliance Entertainment ، لموقع Bollywood Hungama ، “ليس هناك حقيقة في هذه التقارير.