تركي آل الشيخ يحطم شاشة تلفزيون بعد خسارته في بلاي ستيشن: اليد خربانة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، لحظة تحطيمه جهاز تليفزيون، بعد تلقي شباكه هدفا في مباراة لـ"البلاي ستيشن".

وتصدر وسم تركي آل الشيخ قائمة الترند في تويتر السعودية، بعد نشر آل الشيخ الفيديو حينما كان يلعب مع الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، سعود آل سويلم، قائلا: "في أحداث شغب بسيطة.. بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة.. لسا المباراة ما انتهت".

وبدا آل الشيخ غاضبًا بعدما سجل آل سويلم هدفا في شباكه، حيث قذف شاشة التليفزيون بجهاز اللعب أو اليد، مُرددًا "اليد خربانة".

ومباراة "البلاستيشن" هذه هي جزء من تحدي بين آل الشيخ وآل سويلم أعلن عنه تركي آل الشيخ قبل أيام بهدف دعم مبادرة "جود للإسكان" الخيرية.

وكان من الواضح أن آل الشيخ يحتج على مشاكل فنية في مسكة يد البلاستيشن.

يُشار إلى ان سعود آل سويلم الملقب بالشامخ كان قد أعلن عبر تويتر "أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلاي ستيشن خيرية، وتكون بمشاركة الجميع لتوفير أكثر من مسكن لصالح منصة جود الإسكان. الوعد 29 رمضان إذا قبل التحدي".

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وسرعان ما رد تركي آل الشيخ، قائلا: "قبلت التحدي يا الشامخ لصالح منصة جود الإسكان وسوف أخذ ألميريا وتأخذ النصر وأتحداك بعد.. ولصالح المباراة أدعم المنصة بمليون ريال والوعد مثلما حددت 29 رمضان وبشرط تكون بث مباشر للجميع".

ورد عليه سعود آل سويلم مجددا، فقال: "بث مباشر وإن أردتها 4K، وأدعم مثل ما دعمت بمليون ريال لصالح منصة جود الإسكان، النصر وألميريا في 29 رمضان".

وحظيت مباراة التحدي بين سعود السويلم وتركي آل الشيخ في البلاستيشن باهتمام كبير على مستوى العالم سواء من نجوم الرياضة او الفن ومنهم ليونيل ميسي وجوزيه مورينيو ورونالدو وكافو وروبرتو كارلوس ومارادونا ورونالدينيو وغيرهم من نجوم العالم.

ودعم أكثر من لاعب من صفوف تشيلسي، آل الشيخ، وهم أوليفيه جيرو وماتيو كوفاسيتش وويليان دا سيلفا، بالإضافة إلى سيسك فابريجاس لاعب موناكو الحالي، كما حرص دييجو أرماندو مارادونا على توجيه رسالة لـ آل الشيخ.

وبعث كذلك البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنهام، رسالة له قائلًا: "شيخ تركي، صديقي، بالتوفيق لك في هذه المباراة الكبيرة، صحيح مباراة بلايستيشن ولكنها مباراة كبيرة".