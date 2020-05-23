ريتا حرب تبدل إطلالتها خدمة لدورها في مسلسل "من الاخر" (صورة)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية ريتا حرب عن أنها تجسد في مسلسل "من الآخر" شخصية "مايا" تلك المرأة القوية التي تعمل في إحدى القنوات التلفزيونية، وتحاول جاهدةً التخلص من أي شخصٍ قد يشكل خطرا على مستقبلها وتشعر بأنه يهددها بخسارة كل ما حصلت عليه من خلال نفوذها.

وأشارت ريتا حرب لـ"فوشيا"، إلى أنها بدأت تصوير المسلسل منذ حوالى اليومين، وهي سعيدةٌ جدا بهذه المشاركة، حيث ستعلب دوراً محوريا يرتبط بأغلب أحداث العمل على الرغم من أنها تشارك بالمسلسل كضيفة شرف.

وأضافت: "لقد تخليت عن لون شعري الأشقر خدمة لهذا العمل، على الرغم من الجمهور قد اعتاد على ظهوري الدائم بالشعر الأشقر ولكنني اردت هذه المرة إدخال بعض التعديل خدمة لروحية العمل".

Advertisements

يُذكر أن مسلسل "من الاخر" هو من بطولة معتصم النهار، ريتا حايك، سينتيا صموئيل، بديع أبو شقرا وعدد من الممثلين المخضرمين وهو من كتابة إياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا، إما الإنتاج فلشركة الصباح إخوان، وكان من المقرر أن يعرض خلال السباق الرمضاني لكن الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا حالت دون إكمال التصوير.

هذا وكانت ريتا قد عادت مؤخراً إلى لبنان بعد أن احتجزت في منطقة القصيم: "في السعودية بعد توقف حركة الملاحة نتيجة كورونا، إذ كانت تتواجد هناك من أجل استكمال تصوير مسلسلها الأول في الدراما الخليجية "ضرب الرمل"، حيث جسدت شخصية "ثريا" وهي الزوجة الثانية لـ "شقير"، الذي يجسد دوره الممثل خالد عبد الرحمن".

و"ثريا" هي امرأة ذكية جدا يعتمد عليها زوجها في أمور كثيرة ويشاركها في اتخاذ قرارته المصيرية، لتتسارع بعدها الأحداث ضمن حبكة درامية، تمتد على ثلاث مراحل عمرية مختلفة ضمن قالب عصري.

وسبق لريتا حرب أن لعبت أدوار بطولة في أعمال لبنانيّة وعربيّة مُشتركة، نذكر من بينها"ضرب الرمل" "حياة دراما" و"عشرة عبيد صغار" و"مُراهقون" و"أدهم بيك" و"طريق" و"آخر الليل"، وشكّل مُسلسل "ضرب الرمل" البطولة الأولى لها في عمل سعوديّ، علما أنّ الجمهور السعوديّ يعرفها منذ سنوات طويلة كإعلاميّة تُطلّ عبر شاشة "أوربت".