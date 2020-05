شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. فيلم جونى ديب الجديد يعرض على المنصات التليفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شركة Samuel Goldwyn Films على حقوق ملكية الفيلم الجديد Waiting for the Barbarians، وكان من المقرر أن يطرح العمل فى دور العرض المختلفة، بعد عرضه فى بعض المهرجانات العالمية مثل San Sebastián Film Festival، لكن بسبب فيروس كورونا الذى أدى إلى إغلاق دور العرض حول العالم، فسيتم طرح الفيلم الجديد Waiting for the Barbarians، على المنصات التليفزيونية، بـ مقابل مادى فى أغسطس المقبل.

فيلم Waiting for the Barbarians من بطولة مجموعة متميزة من النجوم العالمية منهم، الفائز بجائزة الأوسكار مارك ريلانس (Bridge of Spies)، المرشح لجائزة الأوسكار جوني ديب (Pirates of the Caribbean) ، الممثل العالمى روبرت باتينسون حديثًا (The Lighthouse) ، جانا بايارسايخان (Ex Machina)، والمملثة جريتا سكاتشي (The Girl in the Fog)،وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

ويستند فيلم الدراما Waiting for the Barbarians، على رواية الكاتب الحائز على جائزة نوبل جي إم كوتزى الذى قام أيضًا بـ كتابة السيناريو، ومن إخراج سيرو جويرا، حيث يتبع الفيلم الجديد يتبع قاضي (Rylance) لمستوطنة حدودية معزولة على حدود إمبراطورية غير مسماه، والذى يتطلع إلى تقاعد سهل حتى وصول العقيد جول (ديب)، مهمته الإبلاغ عن أنشطة "البرابرة '' والإبلاغ عن الوضع الأمني ​​على الحدود، وبالتالى يقوم جول بسلسلة من الاستجوابات القاسية، مما يدفع القاضي إلى التشكيك في ولائه للإمبراطورية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كما تسعى شركة "ديزني" لإقناع النجم العالمي جوني ديب لتقديم شخصية "جاك سبارو" من جديد في الجزء السادس من فيلم "قراصنة الكاريبى"، وذلك بعد تصريحه بعد نهاية الجزء الخامس بعدم نيته لتجسيد شخصية جاك سبارو من جديد.

وقد يعود جوني ديب بدور ثانوي في شخصيّة القبطان جاك سبارو في الجزء السادس من "قراصنة الكارييبي"، إذ أنّ الفيلم سيرتكز على شخصيّة نسائية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت شركة ديزني قررت من قبل عدم التعامل مع جوني ديب بعدما اتهمته زوجته آمبر هيرد بضربها، ولكن مدير شركة "ديزني" عمل على عودة الممثل البالغ من العمر 56 عامًا إلى الشركة بعدما نفت المحكمة هذه الادعاءات.

وشهدت الفترة الاخيرة، تطورات جديدة في القضايا والدعاوي القضائية المقامة بين الممثل العالمي جوني ديب، وزوجته السابقة الممثلة العالمية آمبر هيرد، بعد انتشار تسجيل صوتي للأخيرة وهي تزعم فيه اعتداءها بالضرب على ديب أثناء زواجهما.

وعلى غرار طرد ديب من تجسيد دور القرصان "جاك سبارو" في سلسلة افلام the Pirates of the Caribbean، على خلفية اعتداءه بالضرب على "آمبر هيرد"، دشن عدد كبير من المشاهدين حملة لطرد هيرد من بطولة فيلمها الجديد Aquaman 2.