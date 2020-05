شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش تحقق نجاحا جديدا بكليب everything i wanted.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجمة العالمية بيلى إيليش بتحقيق النجاحات سواء فى الحفلات التى تحييها أو من خلال أعمالها الغنائية التى تطرحها.

وقد حقق كليب " everything i wanted " للنجمة بيلي ايليش نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديو الشهير يوتيوب، حيث وصلت مشاهدات الكليب إلى أكثر من 102 مليون مشاهدة، وهو الكليب الذى أطقته فى النصف الثانى من شهر يناير الماضى، وهى بالتأكيد نسبة كبيرة وصلت إليها فى وقت قصير نسبيا مع عدد من أهم و أشهر النجوم ، و كليب " everything i wanted " قامت بيلي البالغة من العمر 18 سنة بإخراجه بنفسها.

يذكر أن بيلى إيليش أكدت مؤخرا أنها تشعر بحالة من الغضب، وذلك بسبب تداول صور العديد من الأشخاص الذين يتجاهلون أزمة الصحة العالمية المستمرة حاليا بسبب فيروس كورونا، وما زالوا يعيشون حياتهم بشكل طبيعي بل يتواجدون في تجمعات كبيرة على الرغم من الدعوات إلى الابتعاد الاجتماعي خوفا من زيادة المصابين بفيروس كورونا ، وأشارت بيلي إيليش فى حديثها إلى مجلة Dazed، قائلة "لقد رأيت الكثير من الشباب في العالم، في كل مكان، يذهبون إلى النادي أو يذهبون إلى الشاطئ أو يخرجون معا من أجل التنزه، وهو حقا تصرف غير مسئول علي الإطلاق.. من فضلك تحمل المسئولية".

كلمات الاغنية :

[Verse 1]

I had a dream

I got everything I wanted

Not what you'd think

And if I'm bein' honest

It might've been a nightmare

To anyone who might care

Thought I could fly (Fly)

So I stepped off the Golden, mm

Nobody cried (Cried, cried, cried, cried)

Nobody even noticed

I saw them standing right there

Kinda thought they might care (Might care, might care)

[Pre-Chorus]

I had a dream

I got everything I wanted

But when I wake up, I see

You with me

[Chorus]

And you say, "As long as I'm here, no one can hurt you

Don't wanna lie here, but you can learn to

If I could change the way that you see yourself

You wouldn't wonder why you hear

'They don't deserve you'"

ried to scream

But my head was underwater

Advertisements

They called me weak

Like I'm not just somebody's daughter

Coulda been a nightmare

But it felt like they were right there

And it feels like yesterday was a year ago

But I don't wanna let anybody know

'Cause everybody wants something from me now

And I don't wanna let 'em down

[Pre-Chorus]

I had a dream

I got everything I wanted

But when I wake up, I see

You with me

[Chorus]

And you say, "As long as I'm here, no one can hurt you

Don't wanna lie here, but you can learn to

If I could change the way that you see yourself

You wouldn't wonder why you hear

'They don't deserve you'"

[Outro]

If I knew it all then, would I do it again?

Would I do it again?

If they knew what they said would go straight to my head

What would they say instead?

If I knew it all then, would I do it again?

Would I do it again?

If they knew what they said would go straight to my head

What would they say instead?