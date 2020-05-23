درة "بعباءة" بيضاء في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: خضعت الفنانة التونسية دُرة لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العربية. وشاركت "دُرة"، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورًا لها ظهرت خلالها بعباءة بيضاء مميزة. وكانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، إخراج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى. كما يعرض لدرة في رمضان الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك".

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