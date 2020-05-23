شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 29.. هل يحكم على خالد سرحان بالإعدام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يحكم على خالد سرحان بالإعدام فى حلقة اليوم الجمعة من مسلسل خيانة عهد؟ سؤال تجيب عنه حلقة اليوم، وذلك بعدما اعتراف خالد سرحان بقتله لزوجته عبير صبرى ضمن الأحداث، معتمدا على أنه سيقوم بتبرير قتلها لأنها كانت تخونه وأن هناك "فلاشة" عليها فيديو وهى تخونه مع رجل الأعمال مجدى الصياد وعندما طالب سرحان من شقيقته يسرا إحضار الفلاشة من شقته القديمة، قامت يسرا بمحو محتوى الفلاشة ووضعت عليها صورة لنجلها هشام.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.