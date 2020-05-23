شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة تانية الحلقة 29.. ملك تطلب الطلاق ومقتل مدحت بعد لقائه بمريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورت الأحداث فى الحلقة الـ 29 من مسلسل "فرصة تانية" خاصة فيما يخص ملك (ياسمين صبرى) وزياد (أحمد مجدى) بعد زواجهما، حيث تغيب زياد عن العمل لليوم التالى لدخوله فى مشادة مع ملك بسبب طريقة معاملتها له أمام الزملاء، لتطلب ملك من الاتش آر فى الشركة بخصم 5 أيام لـ زياد، ويعامل مثل أى شخص فى الشركة ويطبق عليه الجزاء.

تعود ملك إلى المنزل بعد انتهاء العمل وتفاجىء باستضافة زياد لأحد أصدقائه فى المنزل وهو عادل صديقه منذ أيام عمله فى دبى، ووجدتهما يلعبان بلاى ستيشن، لتدخل فى حالة غضب، وتدخل فى مشادة مع زياد بسبب حديثه عن تحكمها فيه بالشركة باعتبارها مديرته بينما فى المنزل هو يقوم بعمل ما يحلو له.

زياد يجد حلا لمشكلته مع ملك ويقترح عليها ترك الشغل وترفض، وتقترح عليه حل أخر وتطلب الطلاق طالما أنه لا يستطيع التعامل مع وضعها فى الشركة، وأن هذا لن يريح شخص سواه وأنه يفكر فى نفسه فقط.

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وفى ناحية أخرى يتصل مدحت (دياب) بـوالد طليقته مريم (هبة مجدى) وهو عبد الرحمن (محمد أبو داود)، ويطلب منه أن يأتي بزيارة لمنزلهم ويقابل مريم ليعطيها أمانة، ويحضر مدحت ومعه ألعاب لابنته، ففرحت وطلبت منه أن يكون معها في حياتها دائماً، ويجلس بعد ذلك مع مريم ويعطيها كل الأوراق التى فيها كل أملاكه وأنه كتب كل أملاكه باسم ابنته زينة وأن مريم تكون الوصية عليها فى حالة تعرضه لسوء.

وأوضح مدحت لمريم ووالدتها ووالدتها أن العمر ليس مضمون، وبمجرد نزوله من منزل مريم جاء شخصان يركبان دراجة نارية، وأطلق واحد منهما الرصاص على مدحت.

مسلسل "فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.