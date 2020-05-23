فن ومشاهير

ياسر جلال يستعيد سلطته على الجمالية في الحلقة الأخيرة من الفتوة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عقب اختطاف نورا ( ليلى زاهر ) من قِبل عزمي ( أحمد صلاح حسني ) تقوم معركة حامية بين كل من عزمي وحسن الجبالي ( ياسر جلال ) على لقب فتوة حي الجمالية ينتصر فيها الجبالي. 

 

عقب انتصاره في المعركة لا يقتل عزمي بل يتركه للناس ويمضي ولكنه يقتل على

يد اهالي الحي انتقامًا منه على ظلمه لهم. 

 

يُقتل ايضًا سيد اللبان ( رياض الخولي ) على يد الأعور ( مجدي فكري ) بعد اقتحامه العربخانة واستيلائه على الذهب ومحاولته اختطاف ليل ( مي عمر ). 

Advertisements

 

تنتهي الحلقة نهاية سعيدة فيعم السلام والحب على الحي وتنجب ليل صبي وتتزوج نورا من مَن تحب ويعود فضل ( محمود حافظ ) وزينت ( مها نصار ) للإقامة في الجمالية ويتزوج الشيخ مبروك ( أحمد خالد صالح ) من شكر ( هنادي مهنا ). 

 

يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، وغيرهم ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسر جلال يستعيد سلطته على الجمالية في الحلقة الأخيرة من الفتوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا