ياسر جلال يستعيد سلطته على الجمالية في الحلقة الأخيرة من الفتوة

عقب اختطاف نورا ( ليلى زاهر ) من قِبل عزمي ( أحمد صلاح حسني ) تقوم معركة حامية بين كل من عزمي وحسن الجبالي ( ياسر جلال ) على لقب فتوة حي الجمالية ينتصر فيها الجبالي.

عقب انتصاره في المعركة لا يقتل عزمي بل يتركه للناس ويمضي ولكنه يقتل على

يد اهالي الحي انتقامًا منه على ظلمه لهم.

يُقتل ايضًا سيد اللبان ( رياض الخولي ) على يد الأعور ( مجدي فكري ) بعد اقتحامه العربخانة واستيلائه على الذهب ومحاولته اختطاف ليل ( مي عمر ).

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تنتهي الحلقة نهاية سعيدة فيعم السلام والحب على الحي وتنجب ليل صبي وتتزوج نورا من مَن تحب ويعود فضل ( محمود حافظ ) وزينت ( مها نصار ) للإقامة في الجمالية ويتزوج الشيخ مبروك ( أحمد خالد صالح ) من شكر ( هنادي مهنا ).

يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، وغيرهم ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.