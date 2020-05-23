شكرا لقرائتكم خبر عن Good Bad & Undead يجمع بيتر دينكلاج وجايسون موموا من جديد بعد GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار شركة الإنتاج Legendary على المخرج والمؤلف ماكس بارباكو، لـ إخراج الفيلم الجديد Good Bad & Undead، الذى سيقوم ببطولته كل من أبطال المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، بيتر دينكلاج وجايسون موموا، الفيلم مبنى على فكرة أصلية لمارك سويفت وداميان شانون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، ولم يتم الاستقرار على اسمه بعد.

فى الفيلم الجديد Good Bad & Undead سيلعب الدكتور ابراهام فان هيلسنج، دور طبيب هولندي يتم تجنيده لصيد مصاصي الدماء، إلى ان يقابل موموا الذى سيلعب دور مصاص دماء فى العمل، وتتكون بينهم صداقة من نزع الفريد التى تنتهى بـ إقامغلى ة معاهدة على عدم وقوع قتلى من كلا الجانبين، ويتجولون معا من بلدة إلى أخرى متظاهرين بـ قتل مصاصى الدماء، إلى أن يتم فرض جائزة مالية كبيرة لـ قتل مصاص دماء، ومن هنا تبدأ أحداث العمل فى التطور.

وكانت قد كشفت بعض المصادر الموثوق فيها، لـ موقع " wegotthiscovered "، أن شركة Universal، تعمل على البدء بـ تجهيزات فيلم God of War، المستوحى من إحدى ألعاب الـ Play Station، على أن يبدأ التصوير بعد أن ينتهى فيروس كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وكشفت الموقع، أن الشركة تفكر فى التعاقد مع الممثل العالمى جايسون موموا، لـ بطولة العمل الجدي فى دور Kratos.

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ولم ترد شركة Universal، على الأمر الذى نشر على الموقع، سلبا أو إيجابا إلى الان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " wegotthiscovered ".

كما نضمت الممثلة الأمريكية ماريسا تومي إلى النجم العالمى جايسون موموا ، لبطولة الفيلم الجديد "Sweet Girl، وسيقوم المصور السينمائي برايان أندرو ميندوزا، بالإخراج لأول مرة، في الفيلم الذى سيشارك في إنتاجه مع موموا.

ويدورالفيلم الجديد Sweet Girl ، حول موموا الذى يلعب دور زوج مدمر يتعهد بإيجاد الأشخاص المسؤلين عن قتل زوجته مع حماية، ابنته، ستلعب تومي دورسيناتور أمريكي.