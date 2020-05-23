‏"لما كنا صغيرين" الحلقة 29.. ريهام حجاج تخلصت من نبيل عيسى وقتلت كريم ‏قاسم

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كما اعترفت أنها من أبلغت عن زوجها "يحيى" محمود حجازى بحيازته للمخدرات، بسبب خيانته لها مع "نهى" نسرين أمين، وأنها أبلغت عنه لتؤكد التهمة على "حسن" نبيل عيسى باعترافات "يحيى".
وبظهور "ياسين" خالد النبوى وبحثه عن براءة أخيه تقربت منه، وخلقت من "سليم" محمود حميدة اللهو الخفى، حتى تضعه فى مواجهة مع "ياسين" ويبدأ الأخير فى الدفاع عنها .
ولكى تكسب "ياسين" خالد النبوى فى صفها وتؤكد له أن "سليم" محمود حميدة يهدد حياتها وهو المجرم الذى يقف وراء كل الجرائم، أشعلت النار فى سيارتها عن طريق "شمعة" فى أرضية السيارة بها بنزين، لتصور لياسين أنها نجت من الموت بتخطيط من سليم.
كما اعترفت أنها تخلصت من "وائل" كريم قاسم، لأنه عرف كل شىء عن جرائمها، عندما جلس فى المطبخ ورأى طقم السكاكين وهو نفس نوع "السكين" الذى قتلت به "نهى" نسرين أمين، فذهبت إلى بيته لتقتله .
ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 وهو بطولة محمود حميدة، خالد النبوى ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على و انتاج شركة ارت ميكرز للمنتج احمد عبدالعاطي.
وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء تخرجوا فى الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع فى ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم البحث عن القاتل.
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