شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"لما كنا صغيرين" الحلقة 29.. ريهام حجاج تخلصت من نبيل عيسى وقتلت كريم ‏قاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت دنيا "ريهام حجاج" فى الحلقة 29 من مسلسل "لما كنا صغيرين" بدوافعها للتخلص من "حسن" نبيل عيسى، وسجنه بتهمة قتل "نهى" نسرين أمين، إذ أن ‏‏"حسن" تسبب فى إصابتها بالعقم، لعدم رغبته فى أن تنجب من زوجها "يحيى" ‏محمود حجازى، وذلك بعد أن عزمها على الغداء ووضع شيئا فى الأكل تسبب لها ‏فى مغص شديد وأحضر "بنت" بمعرفته ادعى أنها طبيبة أعطتها "حقن" تمنع ‏الحمل.‏

كما اعترفت أنها من أبلغت عن زوجها "يحيى" محمود حجازى بحيازته للمخدرات، ‏بسبب خيانته لها مع "نهى" نسرين أمين، وأنها أبلغت عنه لتؤكد التهمة على "حسن" نبيل ‏عيسى باعترافات "يحيى". ‏

وبظهور "ياسين" خالد النبوى وبحثه عن براءة أخيه تقربت منه، وخلقت من "سليم" ‏محمود حميدة اللهو الخفى، حتى تضعه فى مواجهة مع "ياسين" ويبدأ الأخير فى ‏الدفاع عنها . ‏

ولكى تكسب "ياسين" خالد النبوى فى صفها وتؤكد له أن "سليم" محمود حميدة يهدد ‏حياتها وهو المجرم الذى يقف وراء كل الجرائم، أشعلت النار فى سيارتها عن ‏طريق "شمعة" فى أرضية السيارة بها بنزين، لتصور لياسين أنها نجت من الموت ‏بتخطيط من سليم.‏

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كما اعترفت أنها تخلصت من "وائل" كريم قاسم، لأنه عرف كل شىء عن جرائمها، ‏عندما جلس فى المطبخ ورأى طقم السكاكين وهو نفس نوع "السكين" الذى قتلت به ‏‏"نهى" نسرين أمين، فذهبت إلى بيته لتقتله .‏

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏‏9:30 ‏‏‏مساء، ‏وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏‏القناة ‏الأولى ‏‏المصرية ‏الساعة 11 ‏وهو بطولة محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوى ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة ‏وإخراج محمد ‏على و انتاج شركة ارت ميكرز للمنتج ‏احمد عبدالعاطي.‏

وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى ‏الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور ‏الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير ‏مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎.‎