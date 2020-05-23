شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تخطيط ريهام حجاج للتخلص من محمود حجازى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت دنيا "ريهام حجاج" عن سبب تخلصها من "حسن" نبيل عيسى، وسجنه بتهمة قتل "نهى" نسرين أمين، إذ أن "حسن" تسبب فى إصابتها بالعقم، لعدم رغبته فى أن تنجب من زوجها "يحيى" محمود حجازى، وذلك بعد أن عزمها على الغداء ووضع شيئا فى الأكل تسبب لها فى مغص شديد وأحضر "بنت" بمعرفته ادعى أنها طبيبة أعطتها "حقن" تمنع الحمل.
كما اعترفت أنها تخلصت من "وائل" كريم قاسم، لأنه عرف كل شىء عن جرائمها، عندما جلس فى المطبخ ورأى طقم السكاكين وهو نفس نوع "السكين" الذى قتلت به "نهى" نسرين أمين، فذهبت إلى بيته لتقتله .
ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 وهو بطولة محمود حميدة، خالد النبوى ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على و انتاج شركة ارت ميكرز للمنتج احمد عبدالعاطي.
وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء تخرجوا فى الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع فى ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم البحث عن القاتل.
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