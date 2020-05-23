شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تخطيط ريهام حجاج للتخلص من محمود حجازى.. فيديو ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 29 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود ‏حميدة وخالد النبوى، اعترافات "دنيا" ريهام حجاج بكل الجرائم التى ارتكبتها بداية ‏من قتل أبيها وقتل "نهى" نسرين أمين" وتوريط "حسن" نبيل عيسى فى القضية، ‏وتخلصها من "وائل" كريم قاسم بعد معرفته بتفاصيل الجرائم، وأخيرا إبلاغ الشرطة ‏عن حيازة زوجها "يحيى" محمود حجازى كمية من المخدرات.‏

وكشفت دنيا "ريهام حجاج" عن سبب تخلصها من "حسن" نبيل عيسى، وسجنه ‏بتهمة قتل "نهى" نسرين أمين، إذ أن "حسن" تسبب فى إصابتها بالعقم، لعدم رغبته ‏فى أن تنجب من زوجها "يحيى" محمود حجازى، وذلك بعد أن عزمها على الغداء ‏ووضع شيئا فى الأكل تسبب لها فى مغص شديد وأحضر "بنت" بمعرفته ادعى أنها ‏طبيبة أعطتها "حقن" تمنع الحمل.‏

كما اعترفت أنها تخلصت من "وائل" كريم قاسم، لأنه عرف كل شىء عن جرائمها، ‏عندما جلس فى المطبخ ورأى طقم السكاكين وهو نفس نوع "السكين" الذى قتلت به ‏‏"نهى" نسرين أمين، فذهبت إلى بيته لتقتله .‏

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏‏9:30 ‏‏‏مساء، ‏وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏‏القناة ‏الأولى ‏‏المصرية ‏الساعة 11 ‏وهو بطولة محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوى ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة ‏وإخراج محمد ‏على و انتاج شركة ارت ميكرز للمنتج ‏احمد عبدالعاطي.‏

وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى ‏الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور ‏الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير ‏مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎.‎