شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى لـ ياسر جلال: "الكلام مش هيديك حقك.. كسبت أخ وصديق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد صلاح حسني، على توجيه رسالة للنجم ياسر جلال بعد عرض الحلقة الـ 30 من مسلسل الفتوة، ونشر صورة تجمعه مع جلال عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وكتب صلاح حسني قائلاً: "الكلام مش هيديك حقك انا كسبت أخ وصديق بجد من مسلسل الفتوه حبيبي وأخويا ياسر جلال بجد كنت سعيد بالعمل معاك ومع كل النجوم الكبار ويارب دائما حبايب وأخوات يا حسن يا جبالي ومبروك الفتونه يا معلم ???????? #مسلسل_الفتوه #ياسر_جلال".

وشهدت الحلقة الـ29 من مسلسل الاختيار، سؤال نور ابنة حسن الجبالي "ياسر جلال" المعلم عزمي "أحمد صلاح حسني" عن قاتل والدها من أجل الانتقام منه وتأخذ بتار والدها، وأخبرها عزمي أن قاتل والدها هو الفتوة الحاج أحمد "فريدة سيف النصر". وفي مشهد آخر بالمسلسل قامت ليل "مي عمر" بقتل زوجة أبيها حسيبة انتقاما منها بسببب قتلها أمها أحباب، وعرف عزمي بموت والدته وشك في شقيقته ليل على الفور وحاول قتلها ولكنها لم تعترف بقتلها. Advertisements من جانب آخر عرفت نورا ابنة حسن الجبالي وزوجته ليل أنه ما زال حسن على قيد الحياة ولم يمت وذهبا إليه، وفي ختام الحلقة استغاثت زينب شقيقة حسن به وأخبرته أن عزمى خطف ابنته من أجل جمع الفتوات والهجوم على حي الجمالية. العمل من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، ويضم مسلسل الفتوة عددا من الفنانين وهم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.

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