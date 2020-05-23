اجتمع المخرج أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة التابع للهيئة الوطنية للإعلام، مع رؤساء القنوات حيث تم وضع خريطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وتعرض قناة "نايل سينما" عدة أفلام على مدار أيام العيد، منها "عسكر في المعسكر" و"الجزيرة"و"المصلحة" و"كتكوت" و"بنات العم"، كما تعرض القناة أول أيام العيد برنامج "أكشن" وحلقة مع الفنان سيد رجب، بينما تعرض ثانيوثالث أيام العيد حلقتين من برنامج "كلوز اب" مع الفنانة نرمين الفقي.
وتعرض قناة "نايل كوميدي" مجموعة من المسرحيات خلال أيام العيد منها "حزمني يا" و"سك علي بناتك" و"ريا وسكينة" و"غزل البنات"، بينما تعرض قناة "نايل لايف" مجموعة من الأفلام منها "صعيدي رايح جاي" و"واحدة بواحدة" و"فيفازلاطا" و"البنات عايزه إيه" و"آيس كريم في جليم".
أما قناة "ماسبيرو زمان" فتعرض في سهرة ليلة العيد برنامج "سهرة سعيدة" ولقاءات مع النجوم سعاد حسني وفريد شوقي ونور الشريف وبوسي وليلى علوي وفاروق الفيشاوي، كما تعرض القناة على مدار ثلاثة أيام عيد الفطر المبارك في الثانية ظهرًا مسرحيات "السكرتير الفني" و"العيال كبرت" و"جوليو ورمييت"، وتعرض في السهرة في الساعة ١١ مساءً علي مدار أيام العيد حلقات من برنامج "ليلتي" مع سمير غانم وعلاء ولي الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر خريطة وعروض قنوات النيل المتخصصة في عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.