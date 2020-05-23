خريطة وعروض قنوات النيل المتخصصة في عيد الفطر المبارك

اجتمع المخرج أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة التابع للهيئة الوطنية للإعلام، مع رؤساء القنوات حيث تم وضع خريطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وتعرض قناة "نايل سينما" عدة أفلام على مدار أيام العيد، منها "عسكر في المعسكر" و"الجزيرة"و"المصلحة" و"كتكوت" و"بنات العم"، كما تعرض القناة أول أيام العيد برنامج "أكشن" وحلقة مع الفنان سيد رجب، بينما تعرض ثاني

وثالث أيام العيد حلقتين من برنامج "كلوز اب" مع الفنانة نرمين الفقي.

وتعرض قناة "نايل كوميدي" مجموعة من المسرحيات خلال أيام العيد منها "حزمني يا" و"سك علي بناتك" و"ريا وسكينة" و"غزل البنات"، بينما تعرض قناة "نايل لايف" مجموعة من الأفلام منها "صعيدي رايح جاي" و"واحدة بواحدة" و"فيفا

زلاطا" و"البنات عايزه إيه" و"آيس كريم في جليم".

أما قناة "ماسبيرو زمان" فتعرض في سهرة ليلة العيد برنامج "سهرة سعيدة" ولقاءات مع النجوم سعاد حسني وفريد شوقي ونور الشريف وبوسي وليلى علوي وفاروق الفيشاوي، كما تعرض القناة على مدار ثلاثة أيام عيد الفطر المبارك في الثانية ظهرًا مسرحيات "السكرتير الفني" و"العيال كبرت" و"جوليو ورمييت"، وتعرض في السهرة في الساعة ١١ مساءً علي مدار أيام العيد حلقات من برنامج "ليلتي" مع سمير غانم وعلاء ولي الدين.