كيف ستنتقم دينا الشربيني من عائلة الشيّال

تبقت حلقة واحدة من المسلسل الأكثر شهرة على منصة شاهد لعبة النسيان ، لتبدأ فيها رقية (دينا الشربيني) الانتقام من عائلة الشيّال، بعدما تذكّرت أنها تراجعت عن خداع خالد (أحمد داود)، واعطته فلاشة بها جميع جرائم مؤسسة الشيّال.

ويراقب أمجد (أحمد صفوت) هاتفها، وبعدما أدرك أنها باعته، ذهب إليهما وحصل اشتباك نتج عنه موت أمجد وخالد، ولكن رقية أخذت الفلاشة من قررت الهرب، ولكن فاجئها نادر (علي قاسم) الذي هددها بالقتل إن لم تعطه الفلاشة، لتسقط من الشباك دون أن تنتبه.



واعترفت رقية لكل شيء إلى عمرو، في محاولة منها لتصحيح الأوضاع، ولكنه ظل غير قادر على تجاوز الأمر، فقد استطاعت رقية

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إثبات أنها لم تخن زوجها أمجد، إلا أنها في الوقت نفسه تلاعبت بـخالد، وكانت سببًا في موته، لتتفق مع عمرو على الانتقام من عائلة الشيّال الذين قتلوا شقيقه خالد، ودمّروا حياتها، فكيف ستنتقم رقية من عائلة الشيّال؟



ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور

أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.



يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر

قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا

قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً