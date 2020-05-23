بشرى وأشقائها يعثرون على والدتهم في الحلقة 30 من "القمر آخر الدنيا"

تلحق دلال بأشقائها أحمد وجلال في الحلقة الثلاثينن من ميلسل القمر آخر الدنيا، وهناك في العنوان التي أعطت لهم أم غريب يجدون والدتهم المختفية منذ فترة، ومعهم ابن خالتهم وسامي ابن عمهم.

وتتحدث معهم أمهم بدروس في الحياة أنها دائما كانت تبحث عنهم وتنتظرهم لكنهم دائما منشغلين، وتجلس أمهم وبجوارها كثير من الأطفال، وتقول لهم أن جميعهم أحفادهم.

ويخبر سامي أنه سيظل إلى جانب وجوار دلال دائمًا

فتسعد بهذا الخبر، وتتفاجأ دلال وجلال وأحمد بوجود 3 أشقاء لهم، وتقول لهم أمهم أن عليهم أن يتعرفوا على بعضهم البعض.

المسلسل بطولة الفنانة بشرى والفنانة سميرة عبدالعزيز وثراء جبيل، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، أحمد كرارة، وهدي الأتربي وعمرو عابد.