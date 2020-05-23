مفاجأة .. حمدي الميرغني شحات بالحلقة الـ 29 من "سكر زيادة"

تبدأ الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل سكر زيادة، بسفر كل من كريمة "نبيلة عبيد"، وعصمت "نادية الجندي"، وفوزية "سميحة أيوب"، وجميلة "هالة فاخر"، إلى دولة لبنان، وذلك للبحث عن المحامي جسار النصاب.

ثم يخبرهم جمال عن مزور شهير له صلة بجسار النصاب، ومن ناحيتها يدلهم ذلك المزور عن جسار، وبالفعل يذهبن إليه جميعًا يتفقون على إعطاءه أموالهم، وأنهن

لم يخبرا الشرطة بذلك، إلا أن يقيم بينهم شجار ينتهي بالعثور على المال ويستعدن أموالهم بالقوة.

وفي نهاية الحلقة عند عودتهم إلى المنزل يلتقين بمتسول في إحدى الشوارع، ولكنهن يكشتفن بأنه عكاشة "حمدي الميرغني"، وعندما يسألونه عن السبب يقول بأنه يتنكر لاستعادة أمواله من لوليا

دون معرفته.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول 4 سيدات تم النصب عليهم، واعطائهم حق العيش في فيلا واحدة، و يأتي الكثير من الطامعين في محاولة العيش ايضا في نفس الفيلا.

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مسلسل سكر زيادة من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وبطولة كل من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، أحمد فهمي، سليمان عيد، أميرة هاني، هنادي منهى، إنجي علي، مصطفى أبو السريع.

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