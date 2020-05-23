ريما الرحباني تردّ على خبر وفاة والدتها فيروز: كلنا بألف خير الحمدالله

نفت ابنة السيدة فيروز ريما الرحباني، الخبر المتداول عن وفاة والدتها، وكتبت منشوراً في حسابها الرسمي عبر "فايسبوك" قالت فيه: "عندي عطل بالإنترنت من خمسة أيام، والحمدالله ما عندي "واتساب"، والله لا يوفقو اللي بعدو فاضي رغم كل شي صاير بهالدني يطلّع إشاعة متل وجّو، كلنا بألف خير الحمدالله".

وكان تداول عدد من مستخدمي وسائل التاصل الاجتماعي لاسيما "واتس آب"منشورا يزعم ان السيدة فيروز "توفيت قبل قليل في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت...". غير أن هذا المنشور كاذب وغير صحيح.

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وجاء في الخبر الذي انتشر عبر "واتس آب": "خبر مؤلم، صعق اللبنانيون والعالم العربي..فقد رحلت قبل قليل الفنانة العربية فيروز عن عمر يناهز الخامسة والثمانين في مشفى الجامعة الاميريكية في بيروت. وداعا فيروز (1935-2020)

ونفى مصدر مقرب من السيدة فيروز هذا الخبر وقال: "كل شهرين بطلعو هاك خبر... حالتها احسن من حالتك ومن حالتي... متل الحديد".