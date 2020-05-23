رامز وياسر جلال معًا على "تيك توك" في فيديو مفاجىء!

انتشر على تطبيق "إنستغرام" فيديو سجله الفنان المصري ياسر جلال في وقت سابق على "تيك توك". ورغم أنه قام بنشره منذ أيام إلا أنه لفت هذه المرة انظار الكثير من المتابعين وظهر فيه برفقة شقيقه الفنان المثير للجدل رامز جلال. Advertisements وأثار الأخير التساؤلات بظهوره بشعر غير مسرح مع بقعة حمراء على أحد جانبي جبينه. وقال ممازحاً إن صناعة السينما ستقف أما لحظة تاريخية قبل أن يكشف مفاجأة هي وجود شقيقه ياسر إلى جانبه، لافتاً إلى أن ظهورهما معاً لا يحدث إلا في مرات قليلة. وقارن الكثيرون بينهما معتبرين على سبيل المزاح أن رامز هو الشرير وأن ياسر هو الطيب.

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