ياسمين عبد العزيز تحذّر زوجها أحمد العوضي وهو يعترف: كانت محقّة!

خلال مداخلة مع المذيعة أسماء مصطفى عبر أكسترا نيوز،اعترف الفنان أحمد العوضي بتلقيه تحذيرا قويا من زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز بعد مشاهدتها الحلقات الأولى من مسلسل "الاختيار"، مؤكدا أنها توقعت حملة الكراهية التي شنها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضده بسبب تجسيده شخصية الإرهابي هشام عشماوي.

وأضاف أن "أول رد فعل وتعليق تلقاه على دوره في مسلسل "الاختيار" كان من زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي حذرته قائلة: ايه الدور ده الناس هتكرهك.. وخايفة من كره الناس لك".

Advertisements



وأكد العوضى، إن الارهابي هشام عشماوى من أخطر المجرمين في مصر، وقال: على الرغم من كرهى له جسدت الدور لمعرفه الجمهور تفاصيل شخصيته، مضيفا أن الارهاب عشماوى مجرم وحاولت طوال الوقت توصيل تفاصيل الشخصية الارهابية للجمهور، مضيفا أنه تدرب على ضرب النار 3 أشهر كاملة.

وتابع الفنان أحمد العوضي "سعيد بنجاح المسلسل الكبير الذي تحقق، مؤكدا أنه كان يجب أن يتم تقديم صورة الإرهابي".