أحمد السقا يتعرض لوعكة صحية للمرة الثالثة على الهواء! شاهدوا الفيديو

تعرض الفنان أحمد السقا أثناء تقديمه برنامج "إغلب السقا" الذي يقدمه على قناة "mbc مصر" لمشكلة صحية وأُصيب بدوخة ، وهذه هي المرة الثالثة . ف بعد انتهائه من نفخ مجموعة بوالين في أولى منافسات الحلقة التي حل فيها الفنان شريف سلامة ضيفاً في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي "إغلب السقا".
وفاز السقا أثناء منافساته مع شريف، وعلى الرغم من ذلك، أعلن الفنان شريف سلامة، اقتراحه بالتبرع بالجائزة التى تقدر بـ١٠٠ ألف جنيه إلى جمعية رسالة.
وكانت المرة الأولى التي يصاب فيها السقا عندما أصيبت يده في حلقة الفنانة درة، في إحدى المنافسات التي كانت تلعب بالكرة وحاول التقاطها فارتطمت بيده بقوة، والمرة الثانية عندما سقط من فوق الأرجوحة في حلقة الفنانة اللبنانية مايا دياب، بعد انقطاع الحبل الذي يحمل الأرجوحة وسقوطه على الأرض وإصابته بخلع في الركبة، وأجريت له الإسعافات الأولية في مكانه.
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