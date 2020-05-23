الظهور الأول لجاستن بيبر وزوجته بعد الحجر .. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم والمطرب الكندي جاستن بيبر، وزوجته هايلي بالدوين باتا يشعران بالملل جراء مكوثهما طويلاً وإلتزامهما في إطار الحجر المنزلي داخل كندا، حيث ظهر الثنائي معاً بعد الرحيل من كندا إلي مطار لوس أنجلوس والتي شهدت بدء تخفيف القيود حول كورونا.

وبحسب، موقع جريدة الديلي ميل، التقط مصوروه صورًا لوصول جاستن بيبر وزوجته، إلى لوس أنجلوس وهما يتمتعان بوقتهما أكثر بعد فترة من الالتزام في الحجر المنزلي في كندا.

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وكان النجم العالمي قد حرص على مشاركة جمهوره ومتابعيه، ببعض لقطات من الفيديوهات المرسلة على الهاشتاج الذي دشنه منذ أيام لأعياد الأم التي تحتفل بها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت من كل عام.

ونشر بيبر صاحب الـ28 عاماً، مقطع فيديو مجمع للكثير من الفيديوهات التي استقبلها لتهنئات الأمهات عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليشارك في النهاية بقبله لزوجته الموديل الشهيرة هايلي بالدوين.

والجدير بالذكر أن جاستن بيبر، ظهر منذ أيام، مع والده جيرمي بيبر وأخوه غير الشقيق جاكسون البالغ من العمر 10 سنوات وكانوا جميعًا يرتدون ملابس جعت اللونين الأبيض والوردي، و قد حصدت الصورة 4 ملايين likes خلال يوم واحد فقط من نشرها علي “إنستجرام”.