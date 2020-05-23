جينيفر لوبيز تثير الجدل بصور لها مع رجل غامض.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أثارت مجموعة من الصور نشرتها المطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز على حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، جدلا واسعا، بين متابعيها فى الآونة الأخيرة، بعدما نشرت المغنية الأمريكية صورها أثناء ممارستها التمارين الرياضية فى صالة الألعاب الخاصة في منزلها.

وبعد نشر صور المغنية والممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز على إنستجرام انهالت التعليقات عليها، حيث لاحظ متابعوها وجها مخيفا فى إحدى الصور، حيث ظهر خلفها وجه رجل غامض، فيما تساءل رواد إنستجرام عن هوية هذا الشخص الذي قالوا إنه يختبئ فى منزل النجمة العالمية.

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وعلق المتابعون لحساب المغنية الممثلة الأمريكية قائلين: لمن هذا الوجه؟” ..”من هو هذا الرجل الذي تم ربط فمه ؟”..”ذكرني بإحدى الشخصيات في مسلسل “خارق للطبيعة”....”يبدو مخيفا”....” شخص ما يراقبك، ويبدو خائفا جدا.

ومن جانبها أشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الشخص الذي ظهر في الصورة ربما يكون مدرب الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز، أثناء ممارسته التمارين الرياضية، بينما لم تعلق المغنية جنيفر على تعليقات متابعيها.

وتواصل النجمة العالمية أداء تمريناتها الرياضية بصالة الألعاب الرياضية فى المنزل دون ملل، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور التى تستعرض فيها جمالها ورشاقتها، حيث نشرت الصور عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكتبت فى تعليقها عليها: “إذا لم يتحداك، فلن يغيرك”، وهو تحدى للرشاقة معلن من النجمة العالمية.